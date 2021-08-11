صقر ونبيل يناقشان سبل تطوير العمل الثقافي بمحافظة السويس

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استقبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس الكاتب محمد نبيل، وهنأه على توليه منصب رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء لهيئة قصور الثقافة، متمنيًا له النجاح والتوفيق أملا في نهضة الأنشطة الثقافية والفنية بالمحافظة

كما ناقشا خلال اللقاء وضع المواقع الثقافية بالمحافظة واحتياجاتها من أعمال الصيانة والدفاع المدني خاصة قصر ثقافة السويس وبعض المواقع الثقافية الأخرى، وناقشا خطه الانشطة الثقافية المقترحه للفترة القادمة ومنها معرض كتاب القرية، والذي بدأ تنفيذه بالفعل بقرية عامر، بالإضافة إلى إقامة ليالي أضواء القناة باحدي الحدائق والميادين العامة كل شهر وتفعيل الصالون الثقافي، وإعادة إنشاء فرق فنية للفنون الشعبية والموسيقى العربية كورال الأطفال، وأكد محافظ السويس أنه داعم لتلك المقترحات وسوف يتابع التنفيذ بنفسه.