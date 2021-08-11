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تفتيش على مطاري الغردقة ومرسى علم لتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي

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أجرت لجنة التفتيش الأمني والبيئي بالمطارات والفنادق برئاسة الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، زيارة تفقدية لمطاري الغردقة ومرسى علم.

وبحسب بيان، الأربعاء، رافق اللجنة خلال الجولة اللواء طارق نصر، وعبدالفتاح العاصي، والدكتور علاء عيد، والدكتور أيمن إمام، وكان في استقبالهم اللواء مراد محمد، مدير مطار الغردقةـ واللواء طارق طبوزادة، مدير مطار مرسى علم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية لمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بالمطارات والمنتجعات السياحية المصرية من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية.

وتأتي الزيارة في إطار أعمال اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي والمشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزراء من كل من وزارة الطيران المدني ووزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان والجهات المعنية،لتنفيذ خطة الدولة في تعزيز النواحي البيئية والصحية والأمنية، من خلال التفتيش الدوري على كافة المطارات والفنادق والمنتجعات المصرية، للتأكد من الإجراءات والتدابير المطبقة لحماية السائحين والعاملين بالقطاعات المختلفة.

وخلال الزيارة جرى الاطلاع على الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة داخل المطارات المصرية.

المصرى اليوم

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