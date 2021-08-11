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"هلال الطائف"  يباشر 17009 بلاغ منذ مطلع الصيف الحالي

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تنوعت ما بين الحالات المرضية والحوادث مرورية

فهد العتيبي - الطائف : كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عن إحصائية البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة منذ مطلع فصل الصيف في بداية شهر مايو، وحتى اليوم، قد بلغ عددها ١٧٠٠٩ بلاغ إسعافي متنوع.
وأوضحت الهيئة في بيان حصلت "سبق" على نسخة منه أن البلاغات تنوعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءةٍ عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.

وأوضحت الهيئة أن عدد البلاغات الإسعافية عن الحوادث المرورية قد بلغ عددها ٥٧٩٢ بلاغًا تم التعامل معها بتقديم الخدمة الطبية الإسعافية اللازمة.
وأشارت الهيئة إلى عدد البلاغات للحالات المرضية المتنوعة التي باشرتها الفرق الإسعافية أكثر من ١١٠٠٠ بلاغ حيث قدمت لهم الخدمة المتكاملة اللازمة ونقل من يحتاج إلى استكمال الدعاية الطبية المتقدمة للمستشفيات فيما لم تنُقل بعض الحالات باكتفاء الخدمة الإسعافية المقدمة لهم من قِبل الفرق الإسعافية.
وأكدت الهيئة أنه في حال وجود حالة إسعافية المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق "أسعفني".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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