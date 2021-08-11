«ضرب الراجل وموت ابنه بخشبة».. ضبط المتهم في مشاجرة عين شمس

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كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» عن مشاجرة بمنطقة عين شمس، وتم ضبط أطرافها.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص، وآخر مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ونجله مصاب بكدمات وكسور ونزيف بالجسم توفى أثناء إسعافه، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لوجود خلافات بينهم حول شراكة بعقار.

وكشفت التحريات أن المشاجرة تطورت، وتعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثانى بالضرب بإستخدام عصا خشبية، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها والتى أودت بحياة أحد أفراد الطرف الثانى.

تمت السيطرة على الموقف وضبط الطرف الأول، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.