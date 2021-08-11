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الداخلية تكشف تفاصيل العثور علي 38 حمار مذبوح في المنوفية (التفاصيل )

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الداخلية تكشف تفاصيل العثور علي 38 حمار مذبوح في المنوفية (التفاصيل ) الداخلية تكشف تفاصيل العثور علي 38 حمار مذبوح في المنوفية (التفاصيل )

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى«فيس بوك» بشأن عثور أهالى إحدى قرى المنوفية على دواب نافقة، بعضها منزوع الجلد وضبط مرتكبى الواقعة.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الأربعاء: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بشأن عثور أهالى إحدى قرى مركز الباجور بالمنوفية على (عدد38 دابة) نافقة وبعضها منزوع الجلد».

وأضافت: «بالفحص تبين تلقى مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية بلاغًا من أهالى إحدى القرى بقيام شخصين بذبح دواب ( حمير ) على ضفاف إحدى المجارى المائية بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين وجود 34 دابة نافقة، و2 دابة مسلوخين، و2 دابة على قيد الحياة، وتم ضبط الشخصين المُتهمين وبحوزتهما 2 قطعة جلد خاصة بالدواب النافقة، و6 سلاح أبيض «سكين»، تروسيكل بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسلخ الدواب النافقة للحصول على جلودها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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