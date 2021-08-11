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إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق ودفن جثته في طوخ للمفتي

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إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق ودفن جثته في طوخ للمفتي إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق ودفن جثته في طوخ للمفتي

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قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق بإحالة أوراق كل من «»م ر خ«و»إ ع م«، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما بتهمة قتل سائق»توك توك«وسرقة مركبته ودفنه بأرض زراعية بقرية المنزلة بدائرة مركز شرطة طوخ.

ترجع اوراق القضية عندما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ بورود بلاغ من أهالى قرية المنزلة بعثورهم على جثة مدفونة بأرض زراعية بالقرية وتبين أن الجثة لشخص في العقد الرابع من العمر مقتولا ومدفونا بالأرض وتبين أن الجثة مقتولة بطريق الخنق وتم نقل الجثة للمستشفى.

كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين هما «م ر»، 22 عاما عامل بمصنع و«ا ع» 22 عاما، و«ع ر» 17 سنة بائع خضراوات

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين الأول والثانى استدراجا المجنى عليه بحجة توصيلهما إلى مدينة طوخ، وعقب وصولهما إلى قرية المنزلة قام المتهم الأول بخنق المجنى عليه من رقبته إلا أن المجنى عليه قاوم، فقام المتهم الثانى بإحاكم قبضته فخارت قواه وتيقنا من وفاته ثم قاما بسرقة متعلقاته الشخصية والتوك توك وقاما بدفن المجنى عليه بأرض زراعية

كما تبين أن المتهم الثالث، علم بوقوع الجريمة وساعد المتهمان على الفرار بأن أواهم بمنزله كما أخفى مركبة التوك توك الخاصة بالمجنى عليه مع علمه بذلك.

وأحيل المتهمون للنيابة التي قررت بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها في القليوبية حبسهم.

المصرى اليوم

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