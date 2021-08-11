الإخوان يعيشون في صدمة.. رئيس تونس: لسنا دعاة انقلابات والقانون سيطبق على الجميع..

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، إنه «لسنا من دعاة الانقلابات وإنما ندعو إلى تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة».

وأضاف سعيد أنه «لا مستقبل لبلادنا إلا بتربية سليمة ترسّخ قيم الحرية وتحصّن المجتمع من الإرهاب والفكر المتطرف».

وأكد الرئيس التونسي، خلال لقائه بقصر قرطاج، فتحي السلاوتي، وزير التربية، برفقة سهيل عنان، الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوحي، وسمير قرابة، رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي، وجمال دردور، رئيس غرفة أصحاب المكتبات، أن «دواليب ومؤسسات الدولة تسير بصورة طبيعية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا».

وتابع سعيد حديثه قائلا:«هناك دول داخل الدولة التونسية ولكن يجب أن نتصدى لها حتى يستتب العدل في جميع أركان البلاد».

ووجّه بضرورة الاستعداد الجيد للعودة المدرسية المقبلة حتى تدور في ظروف طيبة.

وأكد أن التربية من قطاعات السيادة، ولا مستقبل لتونس إلا بتربية سليمة ترسخ قيم الحرية والعمل والأخلاق وتحصن المجتمع من الإرهاب والفكر المتطرف. كما شدد على قيمة المعلم وضرورة الإحاطة بهم.

كما حثّ سعيد على ضرورة القيام بإصلاح وطني جذري للتعليم ووضع مناهج التكوين السويّ للتلاميذ لبناء تونس جديدة.

ودعا رئيس الدولة المركز الوطني البيداغوجي وأصحاب المكتبات إلى المساهمة في هذه اللحظة التاريخية التي تشهدها تونس عبر المبادرة بتخفيض الأسعار.

ويعيش تنظيم الإخوان في تونس عزلة غير مسبوقة، بعد أن عصفت به الإجراءات الاستثنائية، التي اتخذها قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، من أجل تصحيح المسار وفرض أمن واستقرار تونس، وسط دعم داخلي ودولي واسع.

أكدت الأوساط التونسية عدم وجود أية وساطات دولية لعقد لقاء بين زعيم النهضة راشد الغنوشي، والرئيس التونسي قيس سعيد، وأن الحركة تعيش على وقع صدمة لم تكن منتظرة، وفقا لما أوردته قناة «مداد نيوز».

وشدد المراقبون على أن الأخطر لتنظيم الإخوان في تونس ليس فقدان السلطة، بل انهيار شعبيته بالكامل، واكتشاف أن التنظيم هو المسؤول عن كل الأزمات التي عرفتها تونس، وآخرها الأزمة الصحية وتسجيل أكثر من 21 ألف حالة وفاة بكورونا.

بالإضافة لتورطه في ممارسة الفساد والتستر عليه لتسقط جميع الشعارات البراقة التي يرددها تنظيم الإخوان.