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الاهلي والاسماعيلي مباشر الآن في الدورى المصري الممتاز 2021

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الاهلي والاسماعيلي مباشر الآن في الدورى المصري الممتاز 2021 الاهلي والاسماعيلي مباشر الآن في الدورى المصري الممتاز 2021

الأهلي المصري يستضيف فريق الإسماعيلي في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية، في الأسبوع الـ29 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على الإسماعيلي، وحصد نقاط المباراة الثلاث، ومواصلة رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

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ويدخل الأهلي مباراة الإسماعيلي وفي رصيده 64 نقطة جمعها على مدار 28 جولة بعدما حقق الفوز في 19 مباراة على حساب كل من: « المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا».
وتعادل في7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز -البنك الأهلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.
فيما يخوض الإسماعيلي مباراة اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر في 10 مباريات.
وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة، كلاً من: ‏
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.

المصرى اليوم

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