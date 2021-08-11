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مدرب لياقة: الطفل يمارس تمارين البطن من عمر الـ5 سنوات

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مدرب لياقة: الطفل يمارس تمارين البطن من عمر الـ5 سنوات مدرب لياقة: الطفل يمارس تمارين البطن من عمر الـ5 سنوات

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قال إسلام هلال، مدرب لياقة بدنية، إن الطفل يجب أن يتمرن على تمرين البطن بدءً من خمس سنوات، لأن تمرين البطن يؤدي إلى اتزان الجسم بالكامل.

وتابع «هلال»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن تمارين الاتزان مهمة للغاية، لأنه ينعكس بشكل كبير على الشخص عندما يكبر، ويجعله قادرا على السير بشكل متزن، وبدون الإسناد على أي شيء، إذا لم يكن مصاب بأي امراض.

ولفت إلى أن جميع الألعاب الرياضية مفيدة للجسم، وعلى ولي الأمر يترك طفله يختار الرياضة المفضلة لديه، وإذا لم يكن لديه القدرة على الاختيار، علينا أن نتركه لكي يقوم بتجريب كافة أنواع الرياضة، ولكن يفضل البعد عن رفع الأثقال.

المصرى اليوم

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