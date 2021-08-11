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بيراميدز يوافق على استضافة مباراتي أمام دجلة والانتاج الحربي

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بيراميدز يوافق على استضافة مباراتي الزمالك أمام دجلة والانتاج الحربي بيراميدز يوافق على استضافة مباراتي أمام دجلة والانتاج الحربي

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وافق مسؤولو نادي بيراميدز على استضافة مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي في بطولة الدوري أمام وادي دجلة والإنتاج الحربي، على ملعبه الدفاع الجوي.

وقال نادي بيراميدز في بيان رسمي: «في إطار الحرص على التعاون والعلاقة الطيبة مع كافة المؤسسات الرياضية في ، وبالأخص مؤسسات كرة القدم المصرية وعلى رأسها اتحاد الكرة وقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وجميع الأندية الأخرى».

وأضاف «قرر نادي بيراميدز الموافقة على طلب نادي الزمالك باستضافة مباراتيه أمام وادي دجلة والإنتاج الحربي في الجولتين 31 و33 من الدوري الممتاز والمحدد لها يومي 17 و23 أو 24 من شهر أغسطس الجاري، لتقاما على ملعب النادي بالدفاع الجوي، وبدون أي مقابل مادي يتحمله نادي الزمالك».

وتابع :«وأرسل الزمالك خطابا رسميا لنادي بيراميدز بشأن إقامة المباراتين على ملعب النادي في ظل غلق استاد القاهرة الدولي، وأرسل بيراميدز موافقته على الطلب قبل عدة أيام في إطار التعاون والدعم لجميع الأندية المصرية»، مضيفا «وسبق لبيراميدز أن وافق على استضافة ملعبه لمباريات من بطولة كأس العرب للشباب التي جرت بالقاهرة في إطار حرصه على دعم جميع المؤسسات والأندية».

المصرى اليوم

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