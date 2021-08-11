السولية مهدد بالغياب عن مباراة الأهلي القادمة

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يواجه النادي الأهلي منافسه الإسماعيلي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة 29 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى لاعبو المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز للعودة إلى الصدارة التي انتزعها الزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفيم مقابل هدف، كما يأمل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في خروج لاعبه عمرو السولية بدون بطاقات صفراء.

ويمتلك السولية بطاقتان وهو ما يهدده بالغياب عن مواجهة إنبي القادمة في حالة الحصول على بطاقة صفراء ثالثة.

وكان الأهلي قد أعلن عن قائمة مباراة الإسماعيلي جاءت كالتالي:

‏محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.