بن شرقي يغيب عن مواجهة الإسماعيلي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد نادي الزمالك أن الدولي المغربي أشرف بن شرقي سيغيب عن المواجهة القادمة أمام الإسماعيلي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق بالقلعة البيضاء «اللاعب أشرف بن شرقي سيغيب عن لقاء الإسماعيلي بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام الاتحاد في لقاء أمس الثلاثاء».

وأضاف الرملاوي للموقع الرسمي « بن شرقي حصل على الإنذار الأول في لقاء الأهلي، ثم حصل على الإنذار الثاني أمام الإنتاج الحربي، وحصل أمس على الإنذار الثالث أمام الاتحاد السكندري مما يعني غيابه عن لقاء الإسماعيلي».

ويواجه الزمالك منافسه الإسماعيلي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ30 من منافسات الدوري المصري الممتاز.