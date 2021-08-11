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المراكز الأمريكية توصى بتلقي الحوامل لقاحات الوقاية من كوفيد-19

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المراكز الأمريكية توصى بتلقي الحوامل لقاحات الوقاية من كوفيد-19 المراكز الأمريكية توصى بتلقي الحوامل لقاحات الوقاية من كوفيد-19

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن الحوامل عليهن تلقي لقاحات الوقاية من كوفيد-19 وذلك استنادا إلى تحليل جديد لم يظهر أي زيادة في احتمالات الإجهاض بسبب التطعيم.

وأضافت المراكز أنها لم تجد أي مخاوف متعلقة بسلامة الحوامل سواء في التحليل الجديد أو الدراسات السابقة. وذكرت أن معدلات الإجهاض بعد التطعيم مماثلة للمعدل المتوقع بدونه. وبإمكان الحوامل على هذا الأساس تلقي أي نوع من اللقاحات التي حصلت على إذن الاستخدام الطارئ في البلاد وهي فايزر ومودرنا وجونسون اند جونسون.

ولم تكن المراكز الأمريكية قد أوصت من قبل الحوامل بتلقي اللقاح لكنها قالت إن عليهن مناقشة ذلك مع مقدمي الرعاية الطبية لهن.

ووفقا للمراكز تزيد مع الحمل احتمالات تطور الإصابة بعدوى كوفيد-19 لأعراض حادة كما تزيد الإصابة به أثناء الحمل احتمالات الولادة المبكرة.

والتوصية الحالية للمراكز هي أن يتلقى كل من تفوق أعمارهم الثانية عشرة لقاحات الوقاية من المرض بما يشمل الحوامل والمرضعات ومن يحاولن الحمل أو قد يصبحن حوامل.

وتأتي التوصية الجديدة مع زيادة أعداد الإصابات والحالات التي تتطلب العلاج في المستشفيات في أنحاء البلاد على مدى الشهر المنصرم.

المصرى اليوم

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