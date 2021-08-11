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69 قتيلا في حرائق الغابات في الجزائر وجهود إطفاء النيران مستمرة

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69 قتيلا في حرائق الغابات في الجزائر وجهود إطفاء النيران مستمرة 69 قتيلا في حرائق الغابات في الجزائر وجهود إطفاء النيران مستمرة

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ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات المتواصلة منذ الاثنين في مناطق عدة في الجزائر الى 69 هم 28 عسكريا و41 مدنيا، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة اليوم الأربعاء في بجاية.

هذا وتواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران، بينما أكد نقيب الحماية المدنية حكيم لطرش أن "أربعة أشخاص قضوا في الحرائق التي تشتعل في برباشة جنوب شرق بجاية".

وأوضح لطرش أن "هؤلاء هم أول ضحايا حرائق الغابات منذ اندلاعها الاثنين وهم رجلان يبلغان 23 و60 سنة وامرأتان لم يتم التعرف على عمريهما".

وكان لطرش نبه في وقت سابق الى أن الوضع "مقلق" في ولاية بجاية المجاورة لتيزي وزو وثاني أكبر مدينة في منطقة القبائل.

وكانت آخر حصيلة اعلنها التلفزيون الحكومي أشارت إلى "ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا، أغلبهم في ولاية تيزي وزو"، كما يوجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى.

المصرى اليوم

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