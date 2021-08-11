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أول تعليق من البيت الأبيض على احتمالية سقوط كابول في يد طالبان خلال 90 يوما

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أول تعليق من البيت الأبيض على احتمالية سقوط كابول في يد طالبان خلال 90 يوما أول تعليق من البيت الأبيض على احتمالية سقوط كابول في يد طالبان خلال 90 يوما

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أصدر البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، تعليقا على التقارير التي تتحدث عن احتمالية سقوط العاصمة الأفغانية كابول في يد حركة «طالبان» خلال 90 يوما فقط.

قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن إدارة بايدن، لا تعتمد على تقارير مجهولة المصدر تدعي أن أفغانستان ستسقط في أيدي حركة «طالبان» في غضون 90 يومًا القادمة، ولا يمكنها الرد عليها.

وقالت بساكي إن إدارة بايدن تراقب عن كثب البيئة الأمنية المتدهورة في أجزاء عديدة من أفغانستان.

وأوضحت قائلة "نحن لا نعتمد على تقييمات مجهولة، نحن نعتمد على التقييمات الاستخباراتية التي أجرتها الأمريكية".

وأضافت بقولها "إننا نراقب عن كثب الأوضاع الأمنية المتدهورة في أجزاء من البلاد، ولكن لا توجد نتيجة محددة، في رأينا، لا مفر من الانسحاب".

المصرى اليوم

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