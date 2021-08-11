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استشاري: السكر أخطر من لهذا السبب

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استشاري: السكر أخطر من الدهون لهذا السبب استشاري: السكر أخطر من لهذا السبب

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قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الشاي الأخضر يزيد من الحرق الداخلي للإنسان وهو جالس بدون بذل أي مجهود، كما أنه يلعب دروًا مهمًا في تقليل الشهية، ويزيد ضبط مستوى السكر في الدم.

وتابع «غزالي»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن القهوة الخضراء تحتوي على مادة تساعدة على تنظيم مستوى السكر في الدم، وهذا الأمر مهم، لان أرتفاع مستوى السكر في الدم يؤدي إلىزيادة إفراز الأنسولين بشكل كبير.

ولفت إلى أن السكر أخطر من ، خاصة وأنه يتحول إلى دهون على الكبد، وبالتالي يضر أكثر مما يفيد، كما أنه يحجب هرمون الشبع من الوصول إلى المخ، كما أن يؤدي إلى نوع من الإدمان، وبالتالي من يعاني من مرض السمنة يبحث عن السكريات لضبط الحالة المزاجية.

المصرى اليوم

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