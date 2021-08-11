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الولايات المتحدة تجرب صاروخ «مينتمان 3» النووي الباليستي

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الولايات المتحدة تجرب صاروخ «مينتمان 3» النووي الباليستي الولايات المتحدة تجرب صاروخ «مينتمان 3» النووي الباليستي

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أجرت الولايات المتحدة عملية إطلاق تجريبية لصاروخ «مينتمان 3» الباليستي عابر القارات القادر على حمل الذخيرة النووية، حسبما أوردت وزارة الدفاع الأمريكي اليوم الأربعاء.

وأعربت الوزارة عبر صفحتها في «تويتر» عن ثقتها بأن التجارب من هذا النوع تسمح بمراقبة مدى جاهزية هذه الأسلحة، كما أن «من شأنها أن تقنع حلفاء بلادنا بأن وسائلنا للردع النووي آمنة وموثوق بها وفعالة».

ومنذ ستينيات القرن الماضي كانت الصواريخ من عائلة «مينتمان» عنصرا هاما من ترسانة أسلحة الردع النووي الأمريكية في مواجهة الاتحاد السوفيتي أثناء حقبة «الحرب الباردة».

ويعد «مينتمان 3» الصاروخ الأمريكي الوحيد الباليستي العابر للقارات الذي يتم إطلاقه من الأرض، ولدى واشنطن في الوقت الحاضر 450 منه، وذلك وفقا لمصادر مفتوحة. وفي مقدور هذا الصاروخ النووي إصابة الأهداف على بعد 12 ألف كم.

المصرى اليوم

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