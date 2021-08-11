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ثقافة الإسكندرية تنظم عروض فلكلور لفرقة الأنفوشي

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ثقافة الإسكندرية تنظم عروض فلكلور لفرقة الأنفوشي ثقافة الإسكندرية تنظم عروض فلكلور لفرقة الأنفوشي

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة عدد من الورش والعروض الفنية وذلك من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، حيث نفذ قصر ثقافة الأنفوشي ورشة ديكوباج على الخشب لمدة يومين، قامت خلالها الفنانة ياسمين التركي بتعريف المتدربين على فن الديكوباج وتاريخه وكذلك الخامات المستخدمة بداية من فكرة التأسيس وصولا إلى طبقة الحماية النهائية؛ وعلى مسرح القصر قدمت فرقة متحدي الإعاقة عرضا فنيا بقيادة المدرب مصطفى جابر، تضمن مجموعة من الإستعراضات منها «الصعيدي والحصان، التنورة ولجل النبي»، كما قدمت فرقة الإيقاعات الشرقية بقيادة الفنان عزت بسيوني عرضا فنيا تضمن تقديم صولوهات إيقاع وفلكلور مصري بالتعاون مع فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان، وقدمت فرقة الرواد لعرائس الماريونت من ذوي القدرات الخاصة عرضا فنيا على مسرح قصر ثقافة الشاطبي، تضمن عدد من التابلوهات منها بقيادة الفنان هشام نصرت.

المصرى اليوم

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