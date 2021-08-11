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استشاري يكشف سبب سحب أدوية التخسيس من السوق

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استشاري يكشف سبب سحب أدوية التخسيس من السوق استشاري يكشف سبب سحب أدوية التخسيس من السوق

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قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن ارتفاع الشهية أكبر سبب لزيادة مرض السمنة، وهذا يرجع إلى أن الهرمون المسؤول عن الشبع لا يصل إلى المخ، لكي يعطي إشارة بالشبع، مشيرًا إلى أن مريض السمنة يخشى اتباع أي نظام غذائي خوفًا من الحرمان.

وتابع «غزالي»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن مريض السمنة في البداية يكون متحمس للغاية لتطبيق أي نظام غذائي، ولكن سرعان ما يقل هذا الحماس، ويعود لتناول الأطعمة مثلما كان يفعل، وبالتالي يزيد الوزن مرة أخرى.

ولفت إلى أن أغلب أدوية التخسيس تم سحبها من السوق، لأنها كانت تؤدي إلى الإصابة بالعصبية، وقلة النوم، والكثير من الأعراض الجانبية.

المصرى اليوم

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