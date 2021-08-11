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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنفيذ الفوري للمحور الجديد باسم المهندس حسب الله الكفراوي الذي يربط الطريق الدائري جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي.

كما وجه الرئيس باطلاق اسم اللواء عمر سليمان على الكوبري الجديد بمحور جمال عبدالناصر المؤدي إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة اعلي الطريق الدائري.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه باطلاق اسم البطلة الاولمبية المصرية فريال عبدالعزيز على الكوبري الجديد الذي يتقاطع اعلي الطريق الدائري على محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد وجه المسوؤلين بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الاخري لإطلاق اسم ابطال مصر في الاولمبياد عليها.