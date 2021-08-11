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كهربا يقود تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

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كهربا يقود تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي كهربا يقود تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

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أعلن بيتس موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المارد الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي افشة - حسين الشحات - محمود عبد المنعم كهربا.

قلب الهجوم: محمد شريف.

ويسعى الأهلي (صحب الـ64 نقطة) إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم واستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري من صاجب المقدمة بـ67 نقطة، فيماي تواجد الإسماعيلي عند المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.


مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي، في اللقاء الذى سينطلق مساء اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءًا، على الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز 2020-2021، وسيتم إضافة لينك البث المباشر لاحقا.

ويسعى المارد الأحمر، لتحقيق الفوز على الدراويش لحصد النقاط الثلاث، لاستعادة صدارة الدوري مرة أخرى من الزمالك، التي خطفها بعد فوزه على الاتحاد السكندري أمس الثلاثاء.


ودخل الأهلى معسكرًا مغلقًا أمس الثلاثاء، عقب تدريبه الأخير، الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، من اجل الاستعداد للمباراة المرتقبة.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة، كلاً من:

‏محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.


ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 64 نقطة من 28 مباراة خاضها بالمسابقة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 67 نقطة، جمعها من 29 جولة بالبطولة.

فيما يخوض الإسماعيلي مباراة اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة، جمعها من 28 مباراة، بعدما حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مثلهم، وخسر 10 لقاءات.

المصرى اليوم

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