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محمد شريف مهدد بالغياب عن مواجهة الأهلي القادمة

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محمد شريف مهدد بالغياب عن مواجهة الأهلي القادمة محمد شريف مهدد بالغياب عن مواجهة الأهلي القادمة

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يواجه النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز 2020-2021 .

محمد شريف وعمرو السولية نجما الفريق مهددان بالغياب عن مباراة إنبي فى حال حصولهما على الإنذار الثالث ضد الإسماعيلي .


مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي، في اللقاء الذى سينطلق مساء اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءًا، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز 2020-2021، وسيتم إضافة لينك البث المباشر لاحقا.

ويسعى المارد الأحمر، لتحقيق الفوز على الدراويش لحصد النقاط الثلاث، لاستعادة صدارة الدوري مرة أخرى من ، التي خطفها بعد فوزه على الاتحاد السكندري أمس الثلاثاء.


ودخل الأهلى معسكرًا مغلقًا أمس الثلاثاء، عقب تدريبه الأخير، الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، من اجل الاستعداد للمباراة المرتقبة.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة، كلاً من:

‏محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.


ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 64 نقطة من 28 مباراة خاضها بالمسابقة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 67 نقطة، جمعها من 29 جولة بالبطولة.

فيما يخوض الإسماعيلي مباراة اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة، جمعها من 28 مباراة، بعدما حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مثلهم، وخسر 10 لقاءات.

المصرى اليوم

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