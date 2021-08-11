هشام عاشور يتغزل في نيللي كريم: «أحلى فستان شوفته في حياتي»

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شارك لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور متابعيه لحظات ما قبل عقد القران والتجهيزات الأخيرة لعروسه نيللي كريم، ونشر مقطع فيديو عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وقال هشام متغزلًا في زوجته نيللي: «عايز أقولك إن الفستان ده أحلى فستان شوفته في حياتي»، لترد صديقة نيللى المقربة قائلة: «عشان هي أحلى عروسة»، وبفيديو آخر سيطرت عليه الفرحة العارمة: «مشاركًا السيدات في الزغاريد».

وعقد الثنائي قرانهما منذ قليل، في الساحل الشمالى، وكان المنتج جمال العدل وكيلًا عن نيللي كريم، وظهر وهو يمسك بيد العريس أثناء عقد القران ويعيد ما يقوله المأذون، في حضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء.

وظهرت نيللي خلال حفل القران مرتدية طرحة وفستانًا أبيض أنيقًا مطرزًا بالورد، معتمدة على وضع ماكياج هادئ.

وسبق أن أعلنت الفنانة نيللي كريم تأجيل حفل زفافها وعقد قرانها ثلاثة أيام حدادًا على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، والذي كان من المقرر إقامته في الساحل الشمالي يوم الأحد الماضي.