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لليوم الثالث.. إقبال على جناح جامعة بنها بمعرض إيديوجيت

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لليوم الثالث.. إقبال على جناح جامعة بنها بمعرض إيديوجيت لليوم الثالث.. إقبال على جناح جامعة بنها بمعرض إيديوجيت

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شهد اليوم الثالث والأخير لفعاليات معرض إيديوجيت 2021، استمرار توافد الطلاب على جناح جامعة بنها في المعرض للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة في مختلف التخصصات، وذلك في اطارمشاركه الجامعة في فعاليات الملتقى التاسع لمعرض الجامعات المصرية والعالمية، المقام بأحد فنادق القاهرة الكبرى خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجارى، بمشاركة عشرات الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية.

شهد اليوم الثالث، لفعاليات المعرض، توافد أعداد كبيرة من الطلاب واولياء الامور على جناح جامعة بنها للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة في مختلف التخصصات وبالاخص البرامج الجديدة بالجامعة.
وكان الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها أكد أن المعرض فرصة مهمة لتسويق مؤسسات التعليم العالي المصرية واجتذاب الطلاب الوافدين للدراسة في . مؤكدًا على أهمية المشاركة في هذه الملتقيات التعليمية بهدف التواصل مع الطلاب وتعريفهم بالتخصصات والبرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها جامعة بنها.

من جانبه اكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أن الطلاب يطلعون من خلال جناح جامعة بنها على كل البرامج الدراسية الجديدة، مشيرًا إلى أن الملتقى فرصة مهمة للطلاب وأولياء الأمور لاختيار المرحلة الجامعية لأبنائهم مبكرًا من خلال فعاليات الملتقى التي تحظى باهتمام كبير في الأوساط الجامعية.
وأضاف أن أسئلة الطلاب وأولياء أمورهم في جناح جامعة بنها عكست الاهتمام بالتعرف على البرامج الدراسية المقدمة من خلال الجامعة وبالأخص البرامج الجديدة المقدمة في مقر الجامعة في مدينة العبور.

وأقيم المعرض برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة عدد كبير من الجامعات الحكومية والأهلية والدولية والخاصة.

المصرى اليوم

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