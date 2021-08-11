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تشميع 11 محل ومقهى وورشة في الجيزة

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تشميع 11 محل ومقهى وورشة في الجيزة تشميع 11 محل ومقهى وورشة في الجيزة

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شنت أجهزة محافظة الجيزة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومعوقات الحركة المرورية بنطاق الأحياء تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعدم السماح بوجود أي إشغالات على الطريق العام للمحال والمنشأت التجارية.

ونفذ حي شمال الجيزة، عددًا من الحملات شملت قطاع المنيرة الشرقية وشارع طلعت حرب أسفرت عن غلق وتشميع 9 محلات تمارس أنشطة بدون ترخيص شملت 2 مقهى ومخبز أفرنجي ومحل ملابس وورشة ميكانيكا و٣مطاعم ومخزن.

وفي حي العمرانية تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة شملت شوارع خاتم المرسلين وفاطمة رشدي وأستوديو الأهرام وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الحي وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بإشراف محمد نور الدين رئيس حى العمرانية.

كما قام حى بولاق الدكرور بغلق وتشميع 2 مقهى بشارع المصرف لتقديم الشيشة للمواطنين مع مصادرة حالات الإشغال التابعة لهم بمتابعة عبدالله نور رئيس حي بولاق.

وقام حي الطالبية بتنفيذ حملة إشغالات بالقطاع الشمالي وتمشيط شارع العريش وذلك بمتابعة من أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

وشن حي الدقي حمله على المقاهي والمحال بشوارع سليمان جوهر والدقي وشارع التحرير ومنطقه كوبري الخشب أسفرت عن رفع إشغالات مخبز وحلواني وتحرير محضر بمسطح الإشغال كما تم رفع إشغالات المحلات والكافيهات المخالفه بمتابعة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي.

وقام حي جنوب الجيزة بشن حملات بشوارع المحطه وأحمد ماهر وميدان الجيزة ومتفرعاتة أسفرت عن رفع ٥٠ حالة إشغال بمتابعه من طه عبدالصادق رئيس حي جنوب.

المصرى اليوم

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