حركة طالبان تعلن السيطرة على مطارين وطرد القوات الأفغانية منهما

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أعلنت حركة "طالبان"، اليوم الأربعاء، أنها أحكمت السيطرة على مطار شبرغان بولاية جوزجان شمالي البلاد، بجانب مطار ولاية فراه، غربي البلاد، وذلك بعد أيام من سيطرة الحركة على مركزي الولايتين.

وقال المتحدث باسم الحركة (المحظورة في روسيا) ذبيح الله مجاهد، في بيان عبر "تويتر": "منذ دقائق، تم الاستيلاء على مطار شبرغان، وبعد وقوع خسائر فادحة في الأرواح فر العدو (في إشارة إلى القوات الحكومية)".

وأضاف في تغريده أخرى: "تم الاستيلاء على مطار فراه أيضا. هرب العدو بعد أن تكبد خسائر فادحة، ودخل المجاهدون المطار وأخذوه تحت سيطرتهم الكاملة".

وحتى الآن، باتت طالبان تسيطر على مراكز 9 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهي مراكز ولايات سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري – بول، وقندوز وفراه وبدخشان وبغلان.