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الجيزة: ضبط 1.25 طن لحوم ودواجن فاسدة

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نفذت أجهزة المحافظة ممثلة في حي العمرانية، وبالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وشرطة المرافق حملة مكبرة بنطاق حي العمرانية، والتي تمكنت من ضبط طن من مجزأت الدواجن، بالإضافة إلى 250 كجم مصنعات مفروم لحوم وكبده لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات لمنع تداولها واتخاذ الإجرءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقابة الأسواق وضبط عمليات التلاعب بالأسعار ومنع تداول سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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