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نائب محافظ الجيزة تشهد ختام الأنشطة الصيفية للمدارس

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نائب محافظ الجيزة تشهد ختام الأنشطة الصيفية للمدارس نائب محافظ الجيزة تشهد ختام الأنشطة الصيفية للمدارس

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نظمت محافظة الجيزة من خلال مديرية التربية والتعليم معرض ختامي للأنشطة التربوية لطلاب مدارس المحافظة وذلك خلال إحتفالية اقيمت بمسرح مدرسة السعيدية الثانوية تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لخلق مناخ ابداعي للطلاب يساعد على نمو قدراتهم وتطوير مهارتهم الإبتكارية تحقيقاً لرؤية 2030.

وبحسب بيان، الأربعاء، شهدت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات معرض الانشطة الصيفية للوقوف على المعروضات الفنية والتعليمية والإبتكارية التي نفذها الطلاب وذلك بحضور مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم والدكتورة إلهام أحمد رئيس قطاع الخدمات والأنشطة والدكتورة راندا أحمد حافظ رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والعميد محمد حمزة المستشار العسكرى للمحافظة والمهندس عبدالناصر سعد الله رئيس هيئة الابنية التعليمية.

كما تفقدت أرجاء المعرض والذي ضم نوعيات مختلفه من الانشطة تمثلت في «نشاطك من بيتك» لإنتاج الوسائل التعليميه واللوحات الفنيه «قرأت لك» ويضم المكتبات والبامفلت من صنع الطلاب والذي يحتوى على مواد تعليميه وتثقيفيه بالإضافة إلى الاركان الخاصة بالتربية الرياضية ومعسكر الكشافة والمرشدات والتربيه النفسيه والاجتماعيه إلى جانب الوحدات المنتجه والصحافة ومعرض لتكافؤ الفرص وإبراز دور المرأة بالمجتمع .

وأشادت بمعروضات الطلاب وقدرتهم على الابداع والابتكار في ظل جائحه كورونا من خلال إعادة تدوير خامات البيئه والمخلفات بإنتاج معروضات فنيه وتعليمه مؤكدة ضرورة ان تكون تلك الإبتكارات نواه يتم العمل عليها وتنميتها لتثمر وتنتج مزيداً من الأعمال خلال المرحلة المقبلة.

المصرى اليوم

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