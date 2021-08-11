البنك الأهلي يحشد نجومه لمواجهة أسوان

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إختار خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي 22 لاعباً لخوض مواجهة فريق أسوان ضمن مباريات الجولة 30من مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها غداً الخميس في السابعه مساء علي ستاد بتروسبورت.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: احمد السعدني ومحمود الزنفلي

خط الدفاع: عاصم صلاح وبهاء مجدي وأحمد ياسين وامير مدحت واسامة ابراهيم ومحمد مجدي

خط الوسط: محمد فتحي ومحمود السيد ومحمد عبد الرحمن لعبه وحسام الصانع ومحمد حامد ومحمد فخري ومعروف يوسف ومحمود قاعود ومحمد بسيوني وكريم بامبو ومحمد عصام

خط الهجوم: أحمد ياسر وفادي فريد واحمد علي.