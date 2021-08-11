أخبار عاجلة

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يندّدان باعتقال السلطة الفلسطينية للنشطاء -
"غرفة مكة": لائحة مكافحة التستر تُفْشِل الاقتصاد الخفي -
"اختاري التحدّي".. حملة يطلقها الاتحاد العربي لدعم كرة القدم النسائية -
‬"التجارة": استدعاء 158 مركبة "بنتلي" 2018 – 2021 -
اعرف كل اسرار فساتين الافراح والسوارية من الجاهز للتفصيل -
حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل -
رئيس «نقل النواب»: عودة الجالية المصرية من أفغانستان يؤكد أن حياة المصريين خط أحمر -
المتحدث باسم «حماس»: تصعيد الاحتلال على غزة للتغطية على فشله وخيبة أمله -
آل كابوني.. مزاد لبيع مقتنيات أشهر زعيم عصابات في العالم -
حبس عاطل تم ضبطه بــ «سيجارة بانجو» في الطريق العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البنك الأهلي يحشد نجومه لمواجهة أسوان

Print
البنك الأهلي يحشد نجومه لمواجهة أسوان البنك الأهلي يحشد نجومه لمواجهة أسوان

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

إختار خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي 22 لاعباً لخوض مواجهة فريق أسوان ضمن مباريات الجولة 30من مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها غداً الخميس في السابعه مساء علي بتروسبورت.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: احمد السعدني ومحمود الزنفلي

خط الدفاع: عاصم صلاح وبهاء مجدي وأحمد ياسين وامير مدحت واسامة ابراهيم ومحمد مجدي

خط الوسط: محمد فتحي ومحمود السيد ومحمد عبد الرحمن لعبه وحسام الصانع ومحمد حامد ومحمد فخري ومعروف يوسف ومحمود قاعود ومحمد بسيوني وكريم بامبو ومحمد عصام

خط الهجوم: أحمد ياسر وفادي فريد واحمد علي.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

حافلة الأهلي تصل استاد الإسكندرية استعدادًا لخوض مباراة المصري

حافلة الأهلي تصل استاد الإسكندرية استعدادًا لخوض مباراة المصري

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد السويس استعدادًا لمواجهة سيراميكا

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد السويس استعدادًا لمواجهة سيراميكا