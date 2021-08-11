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سموحة يخطط لخطف «البدري»

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سموحة يخطط لخطف «البدري» سموحة يخطط لخطف «البدري»

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يسعى مسؤولو نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، للتعاقد مع مصطفى البدري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وعلمت «المصري اليوم» أن نادي سموحة يسعى لحسم صفقة مصطفى البدري، وذلك بناء على طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق، ليكون بديلا لمصطفى فتحي، الذي تنتهي إعارته من نادي ، في نهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة، دخول فرج عامر، رئيس نادي سموحة، في مفاوضات مع مسؤولي نادي الانتاج الحربي من أجل حسم صفقة مصطفى البدري، خاصة في ظل رغبة أكثر من نادي في التعاقد معه .

يذكر أن اللاعب صاحب ال23 عامًا ظهر بمستوى مميز مع الانتاج الحربي هذا الموسم، حيث نجح في احراز 8 اهداف وصنع هدفين، في 22 مباراة لعبها مع الفريق، وهو ما جعله محط انظار العديد من الأندية.

المصرى اليوم

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