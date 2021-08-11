انطلاق ورشة «السينما بين أيديك» بالأنفوشي

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إهتماما من وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم في إكتشاف المواهب الشابة وتنمتيها ورعايتها، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أولى فعاليات ورشة ابدأ حلمك "السينما بين إيديك" بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، تضمن اليوم الأول لقاءا تمهيديا عن كتابة السيناريو بحضور الفنان تامر عبد المنعم، تلاه عرض فيلم "جسر الجواسيس"، واختتم اليوم بمحاضرة للدكتور أشرف محمد، تناول خلالها أساسيات كتابة السيناريو، ومن المقرر أن تستمر الورشة حتى ٢١ اغسطس الجاري، بحضور نخبة من اساتذة من المعهد العالي للسينما وكبار المتخصصين في المجال السينمائى منهم كمال عبد العزيز مدير التصوير، المخرج أشرف فايق، المخرج فخر الدين نجيلة، د. خالد بهجت، د. مروة عزب، د. مختار يونس، د. محمد عزب، الموسيقار خالد حماد والناقد طارق الشناوي وغيرهم.

وبمكتبة الطفل ناقشت أخصائي المكتبة كتاب "الهواء والبيئة" الذي يتناول النسب الطبيعية للغازات الموجودة في الهواء ومخاطر تلوث الهواء على الكائنات الحية، وهو من سلسلة كتب حياتنا الجميلة، تأليف عاطف لماضة، كما أقام بيت ثقافة القبارى محاضرة بعنوان "العام الهجرى الجديد" تحدثت خلالها أخصائي المكتبة عن هجرة الرسول الكريم من مكة إلى المدينة، وكيف رحب أهل المدينة بقدوم الرسول والصحابة؛ بينما عقد قصر الشاطبي ندوة بعنوان "الخروج من الدائرة المغلقة" بحضور كل من د. نهاد عز الدين، نجلاء عبد الحي، ناقشت الندوة عدة محاور منها الاكتئاب وآثره على النفس، أنواع الإدمان وخاصة إدمان وسائل التواصل الإجتماعي وما تسببه من إهدار للوقت؛ وفي اللقاء الأسبوعي لورشة كتابة القصة القصيرة، قام الأديب علاء أحمد بشرح كيفية كتابة العقدة والحل في القصة مع تطبيق ذلك على نماذج من الأدب العربي، ثم تمت مناقشة أعمال الحضور.