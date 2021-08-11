مناقشة المجموعة القصصية «إسكندرية ليه» بقصر ثقافة الشاطبي

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الإسكندرية، حيث أقيم لقاءا أدبيا لمناقشة المجموعة القصصية «إسكندرية ليه» للأديب صلاح منصور وذلك بقصر ثقافة الشاطبي، أدار اللقاء الأديب محمد عبدالوهاب، ناقش المجموعة كل من الأديب أحمد سماحة والناقد سعيد الصباغ، تناولا خلالها السمات الرئيسية للمجموعة، وكيف كانت الإسكندرية هي المحور الرئيسي في كتابة القصص، والتى يأتي غلافها حاملا لمعالم الثغر؛ كما قدمت فرقة كورال أطفال وطلائع الأنفوشي للموسيقى العربية عرضا فنيا تضمن باقة من الأغنيات بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، بينما قدمت فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية عدد من التابلوهات الإستعراضية تدريب الفنان ياسر عثمان.

عقد قصر ثقافة الأنفوشي ندوة لمناقشة المسرحية الشعرية «صاحب التذكرة داوود الانطاكي» للدكتور فوزي خضر، بالتعاون مع المجلس الأعلي الثقافة، أدارتها د. إيمان نجم، بحضور كل من د. أبوالحسن سلام رئيس قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية سابقا، الشاعر جابر بسيوني عضو اتحاد كتاب مصر والكاتب أحمد فضل شبلول عضو اتحاد كتاب مصر، قاموا خلالها بمناقشة النص المسرحي والشخصيات الواردة به مع التركيز على الشخصيات النسائية الخمسة كونهن محركات الأحداث، وكيف استفاد فوزي خضر من التقنيات الحديثة للمسرح مثل شاشة العرض السينمائي والمسامع الصوتية والمحرك الخشبي الذي يتوسط المسرح ويسمح بحرية الحركة، وكذلك رحلات داوود الانطاكي إلى مصر وتميزه بالعبقرية والعلم وكيف كان كتابه مرجعا في أوروبا لعدة قرون.