أخبار عاجلة

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يندّدان باعتقال السلطة الفلسطينية للنشطاء -
"غرفة مكة": لائحة مكافحة التستر تُفْشِل الاقتصاد الخفي -
"اختاري التحدّي".. حملة يطلقها الاتحاد العربي لدعم كرة القدم النسائية -
‬"التجارة": استدعاء 158 مركبة "بنتلي" 2018 – 2021 -
اعرف كل اسرار فساتين الافراح والسوارية من الجاهز للتفصيل -
حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل -
رئيس «نقل النواب»: عودة الجالية المصرية من أفغانستان يؤكد أن حياة المصريين خط أحمر -
المتحدث باسم «حماس»: تصعيد الاحتلال على غزة للتغطية على فشله وخيبة أمله -
آل كابوني.. مزاد لبيع مقتنيات أشهر زعيم عصابات في العالم -
حبس عاطل تم ضبطه بــ «سيجارة بانجو» في الطريق العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

لبنان.. «الأعلى للدفاع» يطالب الأجهزة العسكرية والأمنية بمتابعة الأوضاع ومعالجتها

Print
لبنان.. «الأعلى للدفاع» يطالب الأجهزة العسكرية والأمنية بمتابعة الأوضاع ومعالجتها لبنان.. «الأعلى للدفاع» يطالب الأجهزة العسكرية والأمنية بمتابعة الأوضاع ومعالجتها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، قادة الأجهزة العسكرية والأمنية بتكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية، لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها، وذلك في ضوء التطورات والأحداث التي تشهدها الساحة اللبنانية.

جاء ذلك في اجتماع المجلس اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون في جلستين، ضمت إحداهما وزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية والاقتصاد والتجارة وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع، فيما ضمت الجلسة الثانية وزراء الإشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وحاكم مصرف لبنان المركزي، وقائد الجيش اللبناني، ومدير عام الأمن العام، ومدير عام قوى الأمن الداخلي، ومدير عام أمن الدولة، ومفوض اللبنانية لدى المحكمة العسكرية ومدير المخابرات وعددًا من المسئولين.

وقال أمين عام المجلس اللواء الركن محمود الأسمر: «إن المجتمعين ناقشوا الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمة الدواء والمحروقات في البلاد، على ضوء التقارير الإدارية والأمنية ومنها واقع المواد الكيميائية الموجودة بمنشآت النفط في طرابلس والزهراني، والمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي».

واتخذ المجتمعون سلسلة قرارات وتوصيات بقيت سرية لمعالجة هذه الأزمات، منها مطالبة قادة الأجهزة العسكرية والأمنية بتكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية؛ لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة: الأفغان لن يستوطنوا الأردن وسيغادروه مباشرة

الحكومة: الأفغان لن يستوطنوا الأردن وسيغادروه مباشرة

الحكومة اليمنية: موافقة خليجية على دعم الاحتياجات العاجلة بقطاعات الطاقة والمياه والصحة

الحكومة اليمنية: موافقة خليجية على دعم الاحتياجات العاجلة بقطاعات الطاقة والمياه والصحة