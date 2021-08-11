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جامعة جازان تزيد مراكز اللقاحات المتنقلة.. والهدف طلبة التعليم العام

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من 17 إلى 24 بعد إطلاقها اليوم 7 إضافية موزعة على مدارس المنطقة

جامعة جازان تزيد مراكز اللقاحات المتنقلة.. والهدف طلبة التعليم العام

زادت جامعة جازان عدد المراكز المتنقّلة لتقديم لقاحات من 17 إلى 24 مركزًا بعد إطلاقها صباح اليوم 7 مراكز إضافية موزعة على مدارس المنطقة؛ لتقديم اللقاحات لطلبة التعليم العام بإدارتي تعليم جازان وصبيا.

وأوضح المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى، أن إطلاق المراكز المتنقلة يأتي ضمن الحملة الوطنية لتحصين أفراد المجتمع بلقاح كورونا، وانطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع بمتابعة ودعم من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.

وبيّن الدكتور آل عيسى أن زيادة عدد مراكز اللقاح المتنقلة إلى 24 مركزًا بمختلف مدارس التعليم في محافظات المنطقة يهدف لتوسيع نطاق المناعة المجتمعية وتحقيق العودة الآمنة لمنسوبي التعليم بالمنطقة، مشيرًا إلى أنها تستقبل الطلاب خلال الفترة المسائية من 3 عصرًا وحتى 10 مساءً.

يذكر أن مركز لقاحات كورونا بمقر المستشفى الجامعي يوفر 106 عيادات، ويقدم خدماته لكافة أفراد المجتمع ولمنسوبي الجامعة وطلاب التعليم العام من خلال مسارات خاصة لتلقي اللقاح بكل يسر وسهولة.

جامعة جازان تزيد مراكز اللقاحات المتنقلة.. والهدف طلبة التعليم العام

جامعة جازان تزيد مراكز اللقاحات المتنقلة.. والهدف طلبة التعليم العام

جامعة جازان تزيد مراكز اللقاحات المتنقلة.. والهدف طلبة التعليم العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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