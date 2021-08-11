محافظ الجيزة : حظر سير التوك توك بمحور محمد أنور السادات (ترسا سابقا)

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أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بحظر سير مركبات التوك توك حظرًا تامًا بنطاق محور محمد أنور السادات «ترسا سابقا»، بداية من ترعة الزمر حتى ترعة المنصورية.

وأشار راشد في بيان، الأربعاء، إلى أن القرار يأتي في إطار حرص المحافظة على تنظيم حركة السير بالمحاور المرورية والشوارع الرئيسية والحيوية للاستفادة بما تم ضخه من استثمارات مالية كبيرة لإنشاء ذلك الشريان المروري الجديد.

ولفت إلى أن محور محمد أنور السادات (ترسا سابقا) يعد أحد المحاور المرورية الهامة البديلة لشارع الأهرام خلال تنفيذ أعمال الإغلاق الجزئي أو الكلي لتنفيذ الخط الرابع من المشروع القومي لمترو الأنفاق، والذي سيساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المرورى على شارعى الأهرام وفيصل.

وذكر أنه تم الانتهاء من رصف وتطوير ورفع كفاءة متفرعات شارعي الأهرام وفيصل والشوارع الرابطه بين شارع الاهرام ومحور محمد أنور السادات لتيسير الحركة المرورية ضمن خطة المحافظة لتحقيق سيولة مرورية خلال تنفيذ المشروع.

وكلف المحافظ رؤساء أحياء الهرم والطالبية والعمرانية وجهاز السرفيس، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الحملات المرورية لتنفيذ قرار حظر سير مركبات التوك توك بمنتهي الحزم مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مع عرض تقرير يومي بما تم من مجهودات تلك الحملات.