أحمد العوضي يتوعد المتسببين في تدهور حالة ياسمين عبدالعزيز

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قال الفنان أحمد العوضي، اليوم الاربعاء، إنه سيقوم بمقاضاته المتسببين في تدهور الحالة الصحية لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تعرضت لأزمة صحية خلال الفترة الماضية دخلت على أثرها المستشفى وأجرت عملية جراحية خطيرة.

وأضاف أحمد العوضي عبر «فيسبوك» قائلا: «ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف اتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين، وتعدي الازمة الصحية على خير ان شاء الله، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لاتظنن صمتي نسيان، بل لكل حدث حديث»

كان الفنان أحمد العوضي، وجه رسالة إلى جمهوره، مستعينا بمقولة الإمام على بن أبي طالب، معبرا من خلالها على صعوبة الأيام التي مر بها بشأن مرض زوجته، وقال «العوضي» عبر «فيسبوك»: «للنكبات غايات تنتهي إليها، وَدَوَاؤها الصَبْر ُعليها، وترك الحيلة في إزالتها.. فإن الحيلة في إزالتها قبل انقضاء مدتها سبب لزيادتها.. عن الإمام على بن ابي طالب».