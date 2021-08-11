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وزير خارجية المغرب: وقعنا 3 اتفاقيات مع إسرائيل وقريبا سنوقع 10 أخريات

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وزير خارجية المغرب: وقعنا 3 اتفاقيات مع إسرائيل وقريبا سنوقع 10 أخريات وزير خارجية المغرب: وقعنا 3 اتفاقيات مع إسرائيل وقريبا سنوقع 10 أخريات

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أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، توقيع 3 اتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، مضيفا أنه سيتم توقيع 10 اتفاقيات أخريات قريبا.

جاءت تصريحات بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد الذي وصل إلى المغرب في زيارة رسمية هي الأول من نوعها منذ تطبيع علاقات البلدين أواخر العام الماضي.

وقال وزير الخارجية المغربي: «وقعنا مع الجانب الإسرائيلي ثلاث اتفاقيات، كما سيتم التوقيع على 10 أخرى قريباً».

وأضاف: «تم استعادة العلاقات مع إسرائيل عن قناعة تامة وأن استئناف العلاقات يعكس رغبة جلالة الملك وهي علاقات لا تشبه أي علاقة أخرى بالنظر لخصوصية علاقة اليهود المغاربة ببلادهم».

وبشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال بوريطة إن «مفاوضات السلام هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل نهائي وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهناك اليوم رغبة ماسة لإعادة بناء الثقة والعودة للهدوء لفتح آفق لنزع فتيل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي».

من جانبه، قال لبيد «نعتز بروابطنا مع المغرب.. وشجاعة الملك محمد السادس هي التي مكنتنا من الوصول إلى هذا اليوم».

وأعلن المغرب في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، ليصبح الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.

المصرى اليوم

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