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«سب وقذف القيادات».. رئيس «الحركة الوطنية» يقيل أمين الحزب بالبحيرة

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«سب وقذف القيادات».. رئيس «الحركة الوطنية» يقيل أمين الحزب بالبحيرة «سب وقذف القيادات».. رئيس «الحركة الوطنية» يقيل أمين الحزب بالبحيرة

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قرر رؤوف السيد على، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إقالة شفيق صلاح هويدي، أمين الحزب بالبحيرة، لـ"خروجه على قواعد الالتزام الحزبي".

وفيما يلي نص القرار

قـــــــــــرار رقـــــم ( 68 ) لسنة 2021
- بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته .
- وبعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب.
- وبناء على ما تم عرضه علينا من الامين العام للحزب
- ونظرا لما بدر من السيد / شفيق صلاح هويدي من خروج على قواعد الالتزام الحزبي وقيامه بالنشر على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي من سب وقذف لقيادات الحزب بألفاظ نابية تتعارض مع القيم والاخلاق التي يحرص الحزب على التمسك بها .
لذلك تقــــــــــــــــــرر
المادة الأولي: إقالة السيد / شفيق صلاح هويدي من موقعه كأمين لمحافظة البحيرة.
المادة الثانية: ينفذ إعتبارا من تاريخه .
يعتمـــــــــد
صدر في 10/8/2021

المصرى اليوم

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