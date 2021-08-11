القبض على 5 متهمين باختطاف طفلة بينهم عمتها فى الشرقية

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تمكنت أجهزة الأمن، أمس، من ضبط 5 متهمين باختطاف طفلة فى الشرقية، بتحريض من عمتها «أحد المتهمين»، وطلب مبلغ مالى من والدها لإعادتها، لوجود علاقة عاطفية بين عمة الطفلة وأحد المتهمين ورغبتهما فى تدبير نفقات زواجهما.

تلقى مركز شرطة أبو كبير بالشرقية بلاغًا من حداد مسلح مقيم بدائرة المركز باكتشافه غياب كريمته البالغة من العمر عامين، أثناء لهوها أمام مسكنه، وورود اتصال تليفونى على هاتف جد الطفلة يتضمن طلب مبلغ مالى مقابل إعادتها، وفى وقت لاحق عُثر على الطفلة فى حالة جيدة.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «عمة الطفلة» بالاشتراك مع 4 عاطلين.

بتقنين الإجراءات وباستهدافهم تمكنت قوة أمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لوجود علاقة عاطفية بين عمة الطفلة وأحد المتهمين، وأنها اتفقت معه على اختطاف الطفلة ومساومة أهليتها نظير مبلغ مالى لتدبير نفقات زواجهما، فاستعان بالباقين لمساعدته فى ارتكاب الواقعة، وعقب استشعارهم بإجراءات البحث تركوا الطفلة بمكان العثور عليها خشية افتضاح أمرهم.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.