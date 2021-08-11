ضحية «عين شمس».. حاول الدفاع عن والده فتعدوا عليه بالشوم وهشّموا رأسه

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«ابنى راح يشوفنى بعد ما شركائى فى بناء أحد العقارات ضربونى على راسى بالشوم، ضربوه هو كمان وكسروا جمجمته ومات ابن الـ21 سنة، نصبوا علينا وقتلوا ابنى نور عينى»، بهذه الكلمات عبّر محمد طلعت عن حزنه بفقدان ابنه «مروان»، الشهير بـ«ضحية عين شمس»، باكيًا: «عاوز صوتى يوصل للرئيس، عاوز حق ابنى اللى اتقتل غدر».

مساء الأحد الماضى، ذهب والد الضحية إلى مكان العقار الذى تم تشييده بالاشتراك مع إحدى العائلات، لاستلام حصته من الوحدات السكنية، وتركيب أبواب على الشقق، لكنه فوجئ بشركائه يعتدون عليه بـ«الشوم والعصيان»، ليتوجه إلى المستشفى، بعد أن اتصل بزوجته «أنا مضروب ورايح أخيط غرز وبعدين هعمل تقرير علشان أعمل محضر بالقسم».

الأم المذعورة، بدورها، اتصلت على ابنها «مروان» تخبره: «إلحق أبوك شركاؤه ضربوه عند العمارة الجديدة»، ليتوجّه الابن إلى مكان العقار، لكنه فوجئ بنحو 5 أشخاص يعتدون عليه بـ«ألواح خشبية وآلات حادة على رأسه».

المجنى عليه

«ابننا راح يا محمد.. إلحقه»، هكذا صرخت الأم فى زوجها، الذى سألها بدوره: «إيه اللى حصل؟»، فحكت له القصة، فذهب الأب على الفور إلى المستشفى الذى يتواجد به «مروان»، ليخبره الطبيب «ابنك فى العناية المركزة»، لكن حين ألقى النظر على ابنه لم يدرِ بنفسه إلّا بعد نحو نصف ساعة من الإغماء، وهو يبكى «ابنى راسه كانت مقسومة نصين وعينه وارمة».

قبل نحو 3 سنوات، يتذكر الأب: «اشتريت بيت 3 أدوار، وبعدين الجيران من العائلة المتهمة طالبونى بضم بيتى عليهم وبناء برج 13 طابقًا، وحدثت خلافات بيننا.. لكن لم أتوقع أن يكون مصيرى ومصير ابنى بهذا الشكل.. ابنى مات وراح مننا وأنا عاوز حقه».

«أنس» ابن خال الضحية يحكى: «ضحية الغدر تعرّض للضرب على يد شاب يُدعى أسامة.. ده اللى ضربه بعرق الخشب، وهو بيدافع عن حق أبوه، مروان كان راجل ومكافح بيصرف على نفسه، وإحنا مالناش فى المشكلات، ومحدش فى عيلتنا ساكن فى عين شمس، وكل ما يربطنا بالمنطقة دى هو مشاركة والد مروان بعقار هناك».

يضيف «أنس»: «والد مروان كان عاوز يأمن مستقبل ولاده فوافق على مشاركة الجيران فى بناء أحد العقارات، لكنهم نصبوا عليه وضربوه وقتلوا مروان، فبعد ضربه بـ(الشوم) من قبل المتهم (أسامة)، سدد له المتهم (ياسر) 3 طعنات بـ(مطواة).. ده شاب طالب بمعهد خاص، ولسه بيبدأ حياته وبيشتغل عشان يصرف على نفسه وراح يدافع عن حق أبوه يقتلوه كده؟!».

تقرير الطب الشرعى المبدئى ورد به إصابة المجنى عليه بطعنات نافذة بالكلى وضربة بالرأس على إثرها دخل فى غيبوبة بعد ان احدثت تهتكًا كاملًا بالجمجمة ونزيفا داخليا بالمخ، فارق بسببه الحياة، فيما قررت النيابة حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت ضبط وإحضار 3 آخرين ضمنهم «ياسر»، و«أسامة»- الهاربان.