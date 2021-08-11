أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الجيزة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

برعاية وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان، عدداً من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث قدم قصر ثقافة الجيزة عدد من الورش الفنية منها ورشة لتعليم الباليه للمدرب إسلام وائل، أشغال فنية بعنوان ماسكات بالفوم الملون" للفنانة سهام عبد السلام، فنون تشكيلية بعنوان "الظل والنور بالألوان الخشب" للفنانة بسمة السيد، ورشة "بورتريه" للفنان صفوت عز الدين، تعليم البيانو للفنان نادر منجي، تعليم تشللو للفنان عبد الله سمير وأخرى غناء أون لاين للفنان السيد رمضان.

نفذت مكتبة الشيخ زايد ورشة تشكيل بورق الفوم لعمل توكة لزينة الشعر، تدوير للخامات المستهلكة في البيئة لعمل برطمان للديكور، كما نظم بيت ثقافة الباويطي ورشة لتعليم الرسم لذوي الاحتياجات الخاصة للمدرب مروان جمال، وبمكتبة دور التربية الثقافية أقيمت ورشة فنية لتعليم فن الأورجامي للمدرب أيمن يس، بينما أعد مكتبة الطلبة ورشة إعادة تدوير لخامات من البيئة لتشكيل فازه بالألوان، فيما عقد قصر ثقافة البدرشين ندوة بعنوان "الإعلام والتعليم والثقافة مثلث جسور التواصل" أدارها الشاعر رزق فهمي، تناولت أهمية الثقافة والتعليم والإعلام في التواصل بين الدول والشعوب، مع الإهتمام بحركة الترجمة التي تمكننا من مخاطبة الدول باللغة التي يفهمها شعبها لاسيما الدول الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة كتاب "ابن بطوطة" تأليف سامي البجيرمي والذي يتناول رحلات ابن بطوطة بقارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، بينما أدارت مكتبة صول الثقافية حوار مع الرواد حول الهجرة النبوية الشريفة.

نظمت مكتبة الطفل والشباب بالأقواز حوار مع الرواد بعنوان "حسن الجوار" ضمن منظومة القيم الايجابية في المجتمع المصري، كما عقد مركز ثقافة طفل المنيرة الغربية حوار مفتوح بعنوان "كيف نرشد استهلاك المياه" تضمن أهمية المياه وكيفية المحافظة عليها وترشيد استهلاكها، إلى جانب عرض فيلم بعنوان "قناة السويس"، بالإضافة إلى ورشة تدريب للفنون الشعبية، بينما أقامت مكتبة بولاق الدكرور محاضرة بعنوان "السنة الهجرية" تناولت الهجرة النبوية الشريفة وأسبابها احتفالا بالهجرة النبوية، كما ناقش بيت ثقافة أوسيم كتاب "عظماء أغفلهم التاريخ" تأليف أحمد سويلم، بينما نظمت مكتبة أم خنان الثقافية مسابقة في المعلومات العامة حول عواصم العالم، وقدمت فرقة الباويطي التلقائية عروضها الفنية أونلاين.