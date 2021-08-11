الداخلية تحدد الموعد النهائى لتطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكترونى

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تهيب وزارة الداخلية بمالكى المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكترونى، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدى المركبات المخالفة (بدون ملصق إلكترونى) اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل.

قالت الداخلية فى بيان لها صباح أمس: «ويُعد الملصق الإلكترونى أحد عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم»

وذكرت الوزارة: «تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500، أو إحدى هاتين العقوبتين»، وأهابت بالمواطنين سرعة التوجّه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى.