أخبار عاجلة

حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل -
رئيس «نقل النواب»: عودة الجالية المصرية من أفغانستان يؤكد أن حياة المصريين خط أحمر -
المتحدث باسم «حماس»: تصعيد الاحتلال على غزة للتغطية على فشله وخيبة أمله -
آل كابوني.. مزاد لبيع مقتنيات أشهر زعيم عصابات في العالم -
حبس عاطل تم ضبطه بــ «سيجارة بانجو» في الطريق العام -
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بنسبة ١٠٠% -
فريال أشرف: تكريمي من حماية المنافسة «حالة خاصة» -
ممتاز: فريال أشرف قدمت نموذجًا مشرف للفتاة المصرية -
انوشكا تحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان «همسة للآداب والفنون» -
الخميس.. «ياما في الجراب ياحاوي» على مسرح «كايرو شو» بالتجمع الخامس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الداخلية تحدد الموعد النهائى لتطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكترونى

Print
الداخلية تحدد الموعد النهائى لتطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكترونى الداخلية تحدد الموعد النهائى لتطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكترونى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تهيب وزارة الداخلية بمالكى المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكترونى، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدى المركبات المخالفة (بدون ملصق إلكترونى) اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل.

قالت الداخلية فى بيان لها صباح أمس: «ويُعد الملصق الإلكترونى أحد عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم»

وذكرت الوزارة: «تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500، أو إحدى هاتين العقوبتين»، وأهابت بالمواطنين سرعة التوجّه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

رئيس «نقل النواب»: عودة الجالية المصرية من أفغانستان يؤكد أن حياة المصريين خط أحمر

رئيس «نقل النواب»: عودة الجالية المصرية من أفغانستان يؤكد أن حياة المصريين خط أحمر

المتحدث باسم «حماس»: تصعيد الاحتلال على غزة للتغطية على فشله وخيبة أمله

المتحدث باسم «حماس»: تصعيد الاحتلال على غزة للتغطية على فشله وخيبة أمله

آل كابوني.. مزاد لبيع مقتنيات أشهر زعيم عصابات في العالم

آل كابوني.. مزاد لبيع مقتنيات أشهر زعيم عصابات في العالم