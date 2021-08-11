«زراعة كفر الشيخ» تنظم حملات توعية لترشيد مياه الري

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أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية وإستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في بيان، الأربعاء، إن المديرية مستمرة في تنفيذ المدارس الحقلية الإرشادية للنهوض بالمحاصيل الزراعية الصيفية لافتاً إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ مدارس حقلية إرشادية بقرية اريمون بمركز كفر الشيخ بحضور المهندس محمد الشناوي، اخصائي الارز بالمديرية، وذلك في إطار فعاليات مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية وذلك ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية.

أضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول الأرز أصناف سخا 101 وسخا 177 وتم الرد على استفسارات المزارعين، لافتاً إلى أن المديرية تقوم بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي لتوعيه المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة.