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الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس

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الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس

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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، قائلا: إننا سنشهد انخفاضا في نسبة الرطوبة وكذلك درجات الحرارة بدءًا من شهر سبتمبر، حيث ستتحسن حالة الطقس بشكل كبير.

وأشار شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ساعة وساعة مع قصواء الخلالي» على إذاعة «نغم اف ام»، إلى أن درجات الحرارة انخفضت بنحو 4 درجات عن الفترة الماضية، منوها بأن هدوء سرعة الرياح زاد من الشعور بحرارة الطقس، لافتًا إلى أن نسبة الرطوبة ستظل مرتفعة طوال شهر أغسطس.

وذكر مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تكون في الفجر وتظل حتى الساعة السابعة صباحًا، وأنه يجب على قائدي السيارات توخي الحذر،

المصرى اليوم

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