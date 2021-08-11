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رقم قياسي جديد للحرارة في تونس: القيروان تسجل 50 درجة

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رقم قياسي جديد للحرارة في تونس: القيروان تسجل 50 درجة رقم قياسي جديد للحرارة في تونس: القيروان تسجل 50 درجة

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أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، في بلاغ، الأربعاء، أنه تم رسميا تسجيل رقم قياسي جديد بولاية القيروان اليوم حيث بلغت الحرارة 50 درجة، في آخر تحيين للمعهد، وبذلك يتم تجاوز الرقم السابق لشهر اوت المسجل سنة 1968 وهو 48،1 .

وكشف أيضا عن تسجيل ولاية صفاقس رقما قياسيا جديدا، حيث بلغت الحرارة 45،8 درجات وبذلك تتجاوز رقمها السابق 45،7 المسجل سنة 2005، مشيراً إلى أن ولاية المنستير بلغت حاليا 46 درجة وتقترب من رقمها المسجل يوم امس وهو 46،5 .

كما أكد المعهد، على تجنب التعرض لاشعة الشمس بشكل مباشر لفترات مطولة وبالتزود بكميات وافرة من المياه، وفق البلاغ .

يذكر أن معهد الرصد الجوي، قد كشف في بلاغ سابق له أن تونس احتلت أمس الثلاثاء، الصدارة في إفريقيا في ترتيب المدن الأشد حرارة.

المصرى اليوم

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