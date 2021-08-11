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قافلة ثقافية لمركز ومدينة الصف بالجيزة

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قافلة ثقافية لمركز ومدينة الصف بالجيزة قافلة ثقافية لمركز ومدينة الصف بالجيزة

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في إطار مشاركة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، نظم فرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، قافلة ثقافية بمركز ومدينة الصف، تضمنت باقة من الفعاليات الثقافية والفنية، منها ورشة تشكيل بالطين الأسواني نفذها الفنان وليد محمود، تشكيل بعجينة السيراميك نفذتها الفنانة هدى وقاد، تشكيل بالالمونيوم نفذتها الفنانة نيفين فرحات، وفي سياق التوعية بتداعيات ، قدم عماد حسني عرض لمسرح العرائس للأطفال تضمن معلومات عن فيروس كرونا وكيفية الوقاية منه، بجانب عرض ماسكات عرائس.

وعلى هامش القافلة قدم كرم ربيع محاضرة بعنوان «التسامح وقبول الآخر»، حث من خلالها على ضرورة تقبل الآخر لحفظ الأمن واستقرار المجتمع، وتناول أهمية نبذ العنف والفرقة والتعصب، كما أقيمت مسابقة ثقافية ترفيهية للأطفال، وتوزيع قصص قطر الندى على الفائزين؛ واهتماما باكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم الإبداعية شارك بيت ثقافة الصف مجموعة من المواهب الشابة في كتابة وإلقاء الشعر.

المصرى اليوم

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