«حقوق المرأة المصرية عبر العصور» بثقافة السويس

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس بإقليم القناه وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث أقامت المكتبة العامة بقصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان «حقوق المرأة المصرية عبر العصور» حاضرها قباري البدري، الذي تحدث بأن المرأة المصرية قدمت طوال تاريخها الكثير من أجل الوطن، وسجل التاريخ نضال نساء مصر الطويل من أجل الحرية والإستقلال والحصول على المساواة والحقوق في التعليم والعمل، وتمثل الفترة من 1919 – 2019 حقبة هامة في سجل نضال المرأة، وتروى لعشرات السنين من الوطنية، وأن ثورة 1919م كانت الشرارة الأولى التي تحررت بها المرأة واقتحمت بها الحياة السياسية والكفاح من أجل الوطن، وتصدرت المشهد الكثير من المناضلات أمثال هدى شعراوى وصفية زغلول، والآن وبعد مرور ما يقرب من قرن على ثورة 1919 عادت المرأة المصرية لتقوم بنفس الدور الذي قامت به من قبل، وتتصدر الصفوف وتساند وطنها لتفتح صفحة جديدة من التاريخ المصرى في ظل قيادة سياسية واعية، مما يؤكد على استمرارية الدور التاريخي للمرأة ومدي مساندتها للقضايا الوطنية منذ القدم وحتي الآن.