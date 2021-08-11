أخبار عاجلة

حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل -
رئيس «نقل النواب»: عودة الجالية المصرية من أفغانستان يؤكد أن حياة المصريين خط أحمر -
المتحدث باسم «حماس»: تصعيد الاحتلال على غزة للتغطية على فشله وخيبة أمله -
آل كابوني.. مزاد لبيع مقتنيات أشهر زعيم عصابات في العالم -
حبس عاطل تم ضبطه بــ «سيجارة بانجو» في الطريق العام -
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بنسبة ١٠٠% -
فريال أشرف: تكريمي من حماية المنافسة «حالة خاصة» -
ممتاز: فريال أشرف قدمت نموذجًا مشرف للفتاة المصرية -
انوشكا تحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان «همسة للآداب والفنون» -
الخميس.. «ياما في الجراب ياحاوي» على مسرح «كايرو شو» بالتجمع الخامس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«حقوق المرأة المصرية عبر العصور» بثقافة السويس

Print
«حقوق المرأة المصرية عبر العصور» بثقافة السويس «حقوق المرأة المصرية عبر العصور» بثقافة السويس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس بإقليم القناه وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث أقامت المكتبة العامة بقصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان «حقوق المرأة المصرية عبر العصور» حاضرها قباري البدري، الذي تحدث بأن المرأة المصرية قدمت طوال تاريخها الكثير من أجل الوطن، وسجل التاريخ نضال نساء الطويل من أجل الحرية والإستقلال والحصول على المساواة والحقوق في التعليم والعمل، وتمثل الفترة من 1919 – 2019 حقبة هامة في سجل نضال المرأة، وتروى لعشرات السنين من الوطنية، وأن ثورة 1919م كانت الشرارة الأولى التي تحررت بها المرأة واقتحمت بها الحياة السياسية والكفاح من أجل الوطن، وتصدرت المشهد الكثير من المناضلات أمثال هدى شعراوى وصفية زغلول، والآن وبعد مرور ما يقرب من قرن على ثورة 1919 عادت المرأة المصرية لتقوم بنفس الدور الذي قامت به من قبل، وتتصدر الصفوف وتساند وطنها لتفتح صفحة جديدة من التاريخ المصرى في ظل قيادة سياسية واعية، مما يؤكد على استمرارية الدور التاريخي للمرأة ومدي مساندتها للقضايا الوطنية منذ القدم وحتي الآن.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس «نقل النواب»: عودة الجالية المصرية من أفغانستان يؤكد أن حياة المصريين خط أحمر

رئيس «نقل النواب»: عودة الجالية المصرية من أفغانستان يؤكد أن حياة المصريين خط أحمر

ممتاز: فريال أشرف قدمت نموذجًا مشرف للفتاة المصرية

ممتاز: فريال أشرف قدمت نموذجًا مشرف للفتاة المصرية

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

نائب: عودة الجالية المصرية من أفغانستان دليل على قوة الدولة

نائب: عودة الجالية المصرية من أفغانستان دليل على قوة الدولة