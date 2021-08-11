رئيس جامعة الأقصر يحدد موعد فتح باب التقدم للمدن الجامعية

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أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، فتح باب التقدم للمدن الجامعية لعام 2021/2022، بدءًا من يوم 20 أغسطس حتى يوم 20 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الجامعة مع لجنة متابعة الاجراءات التنفيذية لتشغيل الخدمات الالكترونية للتقدم والقبول بالمدن الجامعية، اليوم الأربعاء، شدد خلاله على تعقيم جميع الغرف بجميع مباني المدن الجامعية، وإنشاء لافتات إرشادية لتوعية الطلاب والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكد الدكتور محمد محجوب، على توافر الاشتراطات المطلوبة للتقدم للمدن الجامعية، وهي استلام 2 صورة شخصية و2 صورة بطاقة الرقم القومي للطلاب الجدد والقدامى، بالإضافة إلى بطاقة الترشيح للطلاب الجدد المقبولين نهائيا عند إنهاء إجراءات التسكين.