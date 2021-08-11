بروتوكول تعاون ببن الأقصر والبنك الزراعي المصرى لتطوير منظومة النقل الداخلي

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استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وفد البنك الزراعى المصرى اليوم – الأربعاء- لتوقيع بروتوكول تعاون بين البنك ومحافظة الأقصر في مجالات تمويل المشروعات وتطوير منظومة النقل الداخلي «إحلال السيارات الكبوت والسيارات القديمة والمتهالكة.

وبحسب بيان، الأربعاء، ضمّ وفد البنك سامي عبدالصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ود.فتحي هلال، رئيس قطاع الاقصر وممثلي المركز الرئيسي محمد يوسف رئيس مجموعة المنتجات وعلاء على رئيس مجموعة المتابعة وأيهاب منير رئيس قطاع تطوير الأعمال والمشروعات.

تعاون بين الاقصر والبنك الزراعى المصرى

وسلم محافظ الأقصر السيارات للسائقين المستفيدين من البروتوكول بحضور محمد عبدالقادر خيرى نائب المحافظ والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب، حيث خصص البنك الزراعى مبلغ 100 مليون كمرحلة أولى تم تسليم 50 سيارة ميكروباص ممولة من البنك في قرى مركزى ارمنت وأسنا المدرجة في اطار مبادرة حياة كريمة كدفعة أولى، حيث رحب المستشار مصطفى ألهم بهذا التعاون الذي يصب في مصلحة المواطن، كما أشاد بتطوير الفكر الحالى للبنك وتطوير قطاع الزراعة والأنتاج الحيوانى والداجنى وتطوير طرق الرى ودور البنك التنموي في خدمة المواطن الأقصري.

تعاون بين الاقصر والبنك الزراعى المصرى

تعاون بين الاقصر والبنك الزراعى المصرى

تعاون بين الاقصر والبنك الزراعى المصرى

وقام محمد عبدالفتاح آدم، السكرتير العام لمحافظة الأقصر بتوقيع البروتوكول ممثلاً للمحافظة ،وسامى عبدالصادق نائب رئيس مجلس أدارة البنك الزراعى المصرى مفوضا عن علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك، وينص البروتوكول على أثنا عشر بنداً منها السعى نحو تمويل تكلفة تطوير شبكات الرى للأراضى المملوكة لصندوق المحافظة وتمويل تكاليف أنشاء محطات طاقة شمسية للمشروعات والأراضى الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية للمحافظة، وكذا التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى بالمناطق الصناعية والمساهمة في تشغيل شباب الخريجين، والسعى لتمويل المشروعات متناهية الصغر ومشروعات التنمية الريفية والمرأة المعيلة والتعاون مع مسئولى المشاركة المجتمعية بالمحافظة في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات وتبادل الخبرات والمعاونة في مجالات مشروعات الأنتاج الزراعى والحيوانى والرعاية البيطرية الشاملة والفنية، على أن يستفيد من هذا البروتوكول المزراعين من أصحاب الحيازات أو الجمعيات وكذا الأفراد والشركات والمشروعات داخل المحافظة وينطبق على هؤلاء العملاء شروط الأقراض والخدمات المصرفية .