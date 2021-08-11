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جمال العدل وكيل نيللي كريم في عقد قرانها على هشام عاشور (صور)

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انتهت مراسم عقد قران الفنانة نيللي كريم، على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور منذ قليل.

ووكلت «نيللي» المنتج الكبير جمال العدل في عقد قرانها، الذي أقيم اليوم بمدينة الساحل الشمالي.

وظهر وهو يمسك بيد العريس أثناء عقد القران ويعيد ما يقوله المأذون، في حضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء.

وارتدت نيللي كريم خلال الحفل طرحة وفستانًا أبيض أنيقًا مطرز بالورد.

جمال العدل
جمال العدل

وسبق أن أعلنت الفنانة نيللي كريم تأجيل حنة زفافها وعقد قرانها ثلاثة أيام حدادًا على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، والتي كان من المقرر إقامتها في الساحل الشمالي يوم الأحد الماضي.

المصرى اليوم

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